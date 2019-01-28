Генсек НАТО: Нельзя воспринимать Трампа легкомысленно

28 января 2019 16:35 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает неосмотрительным легкомысленное отношение к словам президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник комментарии для Норвежского телеграфного бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, было бы неосмотрительно отказываться воспринимать его [Трампа] слова всерьез", - сказал глава НАТО журналистам. "Можно не соглашаться с ним по многим вопросам. Климат, торговля или другие темы - в НАТО есть разные мнения на этот счет. Но, по моему мнению, неблагоразумно строить позицию на том, что слова Трампа якобы расходятся с его мыслями", - добавил он.

При этом глава Североатлантического альянса отказался комментировать материал газеты The New York Times (NYT)о намерении президента США вывести страну из НАТО. "Я не могу ссылаться на информацию о внутренних встречах, - сказал Столтенберг. - Могу лишь сказать, что президент Трамп прямолинеен".

В начале января NYT со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп может снова рассмотреть вопрос выхода Соединенных Штатов из НАТО, если его не удовлетворят темпы наращивания остальными странами - членами Североатлантического альянса военных расходов. Согласно данным издания, в прошлом году Трамп несколько раз в конфиденциальном порядке заявлял о желании вывести США из НАТО, обосновывая свою позицию тем, что не видит смысла в альянсе, который он сравнивал с болотом.

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