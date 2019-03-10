На юге США около 23,5 тыс. человек оказались без доступа к электроэнергии

10 марта 2019 02:27 (UTC+04:00)

Бури привели к отключению электроснабжения в штатах Арканзас и Техас, без доступа к электроэнергии остались около 23,5 тыс. человек . Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания NBC.

По ее данным, дома около 13,5 тыс. человек обесточены в Арканзасе, а еще более 10 тыс. - в Техасе.

Национальная метеорологическая служба США в субботу предупредила о мощных снегопадах, угрожающих населению северной части обширной территории, включающей 12 штатов. Предупреждение прежде всего касается Миннесоты, Мичигана и района Великих озер, где высота снежного покрова может достичь 15 см. Торнадо прогнозируются в городах Нэшвилл и Мемфис (штат Теннесси), Саутхейвен (штат Миссисипи) и Луисвилл (штат Кентукки).

Неделю назад торнадо в Алабаме унес жизни 23 человек, в том числе четверых детей. Смерч оставил после себя полосу разрушений протяженностью около полутора километров и шириной в полкилометра.

Как отметило агентство Associated Press, столь большого числа жертв торнадо не было в США за последние шесть лет, с мая 2013 года, когда у города Мур в штате Оклахома погибли 24 человека.

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