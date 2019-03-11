Reuters: Трамп попросит Конгресс снизить на 5% расходы, не связанные с обороной

11 марта 2019 06:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год (начнется 1 октября 2019 года) намерен попросить Конгресс снизить по сравнению с текущим бюджетом на 5% расходы, не связанные с обороной, и одновременно увеличить затраты на внутреннюю безопасность и защиту границ. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское административно-бюджетное управление и на источники.

Согласно данным собеседника агентства, некоторые программы вообще предлагается закрыть, однако источник не уточнил, о каких именно программах может идти речь.

По сведениям административно-бюджетного управления, предполагается, что расходы для министерства внутренней безопасности (МВБ) увеличатся на 5% с целью финансирования строительства стены и найма дополнительных представителей правоохранительных органов в сфере миграции и охраны границ. Кроме того, на 10%, по плану Трампа, должны увеличиться затраты в области здравоохранения для ветеранов и инвестиции в программы помощи зависимым от опиоидов. Ранее газета The Washington Post информировала, что Трамп намерен запросить у Конгресса еще $8,6 млрд на строительство стены. Проект бюджета будет распространен уже в понедельник.

Reuters отмечает, что, как ожидается, законопроект Трампа о бюджете не будет одобрен Конгрессом.

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