Жительница Техаса за девять минут родила шестерых детей

17 марта 2019 21:26 (UTC+04:00)

Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, говорится в сообщении местной больницы в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На необычный случай обратило внимание издание Hindustantimes.

Сообщается, что женщина родила четырех мальчиков и двух девочек в промежутке от 4:50 до 4:59 утра.

Как отмечают представители медучреждения, шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

Дети, а также молодая мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков, пишет издание.

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