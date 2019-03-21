Сенат США намерен провести слушания по авиабезопасности с участием Boeing

21 марта 2019 06:02 (UTC+04:00)

Подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса по торговле, науке и транспорту проведет 27 марта слушания по авиабезопасности с участием представителей американских профильных ведомств, а в ближайшем будущем намерен также провести аналогичные слушания с участием представителей компании Boeing. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщается в среду на сайте комитета.

На первых слушаниях 27 марта будет присутствовать представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США, министерства транспорта и Управления транспортной безопасности. Будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности авиаперевозок в свете авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена. "Комитет намерен в ближайшем будущем провести еще одни слушания на тему безопасности авиаполетов с участием представителей отрасли, в том числе компании Boeing, других авиапроизводителей, пилотов авиалиний и других участников", - отмечается в заявлении.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.

13 марта по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США были приостановлены.

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