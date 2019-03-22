Болтон объяснил решение США о Голанских высотах

22 марта 2019 20:34 (UTC+04:00)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение о признании Голанских высот израильской территорией направлено на противостояние Сирии и Ирану в регионе, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 1967 году Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Американский президент Дональд Трамп написал в четверг в Twitter, что США пора признать Голанские высоты за Израилем - в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

"Позволить сирийскому или иранскому режимам контролировать Голанские высоты означало бы закрыть глаза на зверства (президента Сирии Башара) Асада и дестабилизирующее присутствие Ирана в регионе. Укрепление безопасности Израиля укрепляет нашу способность совместно бороться с общими угрозами", - написал Болтон в Twitter.

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич уже заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности - прямое нарушение решений ООН. Против решения Трампа также высказались целый ряд государств Ближнего Востока.

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