США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

11 апреля 2019 18:53 (UTC+04:00)

США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

В марте израильская армия сообщила, что американские войска проводят на территории страны учения с отработкой быстрого развертывания систем THAAD.

Кроме того, планируется усилить группировку американских ПРО в Южной Корее.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждают в США, малого и среднего радиуса действия.

США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. Формально Вашингтон пошел на это под предлогом опасности со стороны КНДР, несмотря на то что Пхеньян отказался от ядерных испытаний. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Москва выступает против развертывания американской системы ПРО. В МИД заявили, что THAAD угрожает России и Китаю. Такую же позицию занимает Пекин.

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