Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.

"Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", – написал он.

Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. Компания планирует, что воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.

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