Тайгер Вудс впервые с 2008 года победил на турнире Большого шлема

15 апреля 2019 00:18 (UTC+04:00)

Американский гольфист Тайгер Вудс победил на турнире "Мастерс" в Огасте (США, штат Джорджия). Он выиграл турнир Большого шлема впервые за десять лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На счету 43-летнего Вудса стало 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только американец Джек Никлаус (выступал с 1957 по 2005 год), на счету которого 18 титулов.

Вудс является самым известным гольфистом в мире. Он занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но в последние годы постепенно улучшает свои результаты. В сентябре 2018 года он одержал первую с 2013 года победу на турнире в PGA-туре.

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