Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера и призвал ответить и привлечь к правосудию людей, совершивших "серьезные преступления", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, речь может идти о шпионаже и измене.

Ранее в пятницу президент США написал в Twitter, что высказывания о нем со стороны "определенных людей" в докладе Мюллера, "который сам по себе был написан 18 разгневанными демократами-трампоненавистниками", сфабрикованы, а некоторые из них - "полный бред". Он также подчеркнул, что "никогда не соглашался на дачу показаний".

"Это (расследование Мюллера) была незаконно начатая фальшивка, которая никогда не должна была произойти, большая трата времени, энергии и и денег - 30 миллионов долларов, если быть точным. Теперь, наконец, настало время поменяться местами и привлечь к правосудию некоторых очень больных и опасных людей, которые совершили очень серьезные преступления, возможно даже шпионаж или измену. Это не должно повториться", - написал Трамп в Twitter.

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

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