Пентагон: США не возьмут на себя обязательство не применять первыми ядерное оружие

Вашингтон не намерен брать на себя обязательство не использовать ядерное оружие первым. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, выступая в среду на семинаре в Институте Брукингса.

"США проводят давно сформулированную политику "просчитанной двусмысленности", когда дело касается применения ядерного оружия. Она долгое время сдерживала потенциальных противников от принуждения или агрессии. Это двухпартийная политика, которая подтверждалась тем или иным образом всеми [американскими] президентскими администрациями с ранних дней ядерной эры", - отметил представитель Пентагона.

Он напомнил, что в 2008 году сохранение в силе такой политики сочла целесообразной специальная комиссия Конгресса США, в которую входили представители как Республиканской, так и Демократической партий и которую возглавляли бывшие министры обороны Уильям Перри и Джеймс Шлезингер. По его мнению, выводы комиссии "были верны тогда и по-прежнему верны сегодня".

"Декларативная политика США по данному вопросу увеличивает доверие к нашему обязательству, нашей готовности применить в случае необходимости ядерные вооружения ради союзников и партнеров <...> Политика неприменения первым [ядерного оружия] нанесла бы ущерб здоровью наших альянсов [с другими странами], так как она в глазах наших союзников и партнеров ставит под сомнение гарантию того, что США придут на их защиту в чрезвычайных обстоятельствах", - указал Трахтенберг.

"Что касается НАТО, то ни у Великобритании, ни у Франции нет полного спектра средств и связанных с ними вариантов действий, которые есть у США. Они [ядерные арсеналы Лондона и Парижа] не могут заменить гарантии, предоставляемые [союзникам по НАТО] Соединенными Штатами. Наши азиатские союзники [тоже] в значительной степени полагаются на американские ядерные силы для удовлетворения своих потребностей в области сдерживания", - подчеркнул представитель Пентагона.

При этом, по его словам, "принятие Соединенными Штатами политики неприменения первым [атомных боезарядов] может подтолкнуть другие [страны] к разработке собственных ядерных вооружений, а это серьезно подорвало бы нашу политику нераспространения". "В действительности наша текущая политика является сегодня одним из самых мощных средств предотвращения ядерного распространения", - резюмировал Трахтенберг.

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