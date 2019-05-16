США расширили санкции против Росии

16 мая 2019 22:45 (UTC+04:00)

Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Бывшего начальника исправительной колонии №7 в Карелии Сергея Коссиева 16 января Сегежский городской суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий. Геннадий Карлов и Елена Трикуля, как указывается в сообщении Минфина США, являются сотрудниками Следственного комитета РФ.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

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