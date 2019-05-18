Toyota раскритиковала слова Трампа о нацугрозе США от импорта автомобилей

18 мая 2019 07:29 (UTC+04:00)

Японский концерн Toyota выступил с критикой утверждения президента США Дональда Трампа о том, что импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте компании заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Toyota указала, что слова Трампа свидетельствуют о неуважении и непринятии усилий, которые компания вкладывает в развитие американской автомобильной промышленности. "Заявление, сделанное сегодня (17 мая - прим. ТАСС) [президентом США Дональдом Трампом], является посланием для Toyota о том, что наши инвестиции [в США] не приветствуются, а усилия работников заводов по всем Соединенным Штатам не ценятся", - сказано в тексте.

Автоконцерн также отметил, что за последние 60 лет партнерства с американцами было построено 10 заводов, на которых трудятся более 475 тыс. человек. "Мы вложили более $60 млрд в страну, в том числе более $1 млрд в просветительскую деятельность", - добавили в Toyota.

17 февраля министр торговли США Уилбур Росс представил Трампу доклад по итогам изучения его ведомством влияния автоимпорта. Минторг, говорится в докладе, пришел к выводу, что импорт автомобилей и некоторых автомобильных деталей угрожает нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим в пятницу Трамп распорядился отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним для того, чтобы представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провел переговоры с целью устранения угрозы ухудшения нацбезопасности в связи с импортом автомобилей из Евросоюза, Японии и любой другой страны.

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