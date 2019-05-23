Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии

23 мая 2019 04:44 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган может в скором времени провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным представителя турецких властей.

По его данным, встреча глав государств может пройти на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня. "Мы работаем сейчас над календарем. Мы получаем некоторые положительные сигналы, однако точное время пока не определено, - приводит агентство слова источника. - Они [Эрдоган и Трамп] также могут встретиться в Японии на G20".

"Что касается двустороннего визита, мы ожидаем точной даты", - добавил представитель турецких властей.

Reuters отмечает, что в отношениях двух стран в последнее время присутствует напряженность в связи с тем, что США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35.

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