В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

25 мая 2019 04:31 (UTC+04:00)

Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна - одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе), предтечи кварка (фундаментальной частицы). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", - говорится в сообщении института в Twitter.

Гелл-Манн получил Нобелевскую премию в 1969 году. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействием.

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