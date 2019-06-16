Помпео: США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный

Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, но Вашингтон не хочет войны с Тегераном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов [противодействия Ирану]. Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией", - сказал шеф американской дипломатии.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривают ли США военный вариант противодействия Ирану, госсекретарь подчеркнул: "Конечно". При этом он добавил: "Президент Трамп очень четко сказал, что он не хочет идти на войну".

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