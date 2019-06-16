Помпео: США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный

16 июня 2019 19:08 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, но Вашингтон не хочет войны с Тегераном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов [противодействия Ирану]. Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией", - сказал шеф американской дипломатии.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривают ли США военный вариант противодействия Ирану, госсекретарь подчеркнул: "Конечно". При этом он добавил: "Президент Трамп очень четко сказал, что он не хочет идти на войну".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что у США есть доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
США 19:41
Иран представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки
Ядерная программа 16:29
Посол Британии в Тегеране заявил, что сам просил о встрече
Европа 13:18
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Арабские страны 06:05
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
США 05:48
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
Лента новостей
Помпео заявил, что у США есть доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
США 19:41
В Лионе задержан мужчина, угрожавший ножом военным в ходе операции Sentinelle
Европа 19:32
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 16.06.2019
Политика 19:00
После отставки Тереза Мэй будет уделять больше внимания кулинарному искусству и крикету
Европа 18:37
В Нигерии 34 человека убиты в результате нападений вооруженной группировки
Другие страны 18:14
Армия Судана заявила о готовности сформировать кабинет технократов и передать ему власть
Другие страны 17:57
Глава Гонконга извинилась за ситуацию с поправкой к закону об экстрадиции
Китай 17:35
В Уругвае заявили, что блэкаут в стране случился из-за Аргентины
Другие страны 17:19
Генсек ЛАГ прибыл в Судан с посреднической миссией
Арабские страны 17:06