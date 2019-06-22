Журналист NBC заявил, что Трамп выразил готовность к встрече с лидерами Ирана

Президент США Дональд Трамп выражает готовность к проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером этой страны аятоллой Али Хаменеи без предварительных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу журналист телеканала NBC Чак Тодд, который ранее в этот же день взял интервью у американского лидера.

По словам Тодда, "Трамп считает, что иранская сторона сбила этот [американский] беспилотник не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог". Как сказал журналист, президент США выразил готовность встретиться "без предварительных условий" с "любым из них - аятоллой или президентом". "По всей видимости, в этой ситуации он хочет вести диалог", - добавил Тодд.

По словам журналиста, Трамп отметил во время беседы с ним, что готов обсудить с представителями Ирана отказ этой страны от намерений получить ядерное оружие. Кроме того, как отметил Тодд, президент США выразил желание прийти к неким договоренностям с Тегераном относительно имеющихся у Ирана баллистических ракет.

Ранее в пятницу был опубликован фрагмент беседы Трампа с Тоддом. В данном интервью американский лидер констатировал, что отменил нанесение ударов по Ирану незадолго перед тем, когда должны были подняться в воздух американские военные самолеты. Как заверил Трамп, он принял это решение, когда его уведомили, что в результате военной операции, предположительно, погибнут около 150 иранцев. Полностью интервью, как ожидается, выйдет в эфире в воскресенье, 24 июня.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.

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