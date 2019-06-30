Трамп заявил, что Южная Корея и КНДР повысили свою безопасность

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мун Чжэ Ином в столице Южной Кореи заявил, что Сеул и Пхеньян резко повысили свою безопасность благодаря его приходу к власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"И Северная Корея, и Южная Корея в лучшем положении, чем они были два с половиной года назад... Это просто небо и земля", - заявил Трамп.

Он подтвердил, что рассчитывает встретиться в воскресенье с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

"Есть возможность, что мы встретимся с Кем Чен Ыном. Председатель Ким хочет этого, и мне бы хотелось этого", - сказал Трамп.

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