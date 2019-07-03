Белый дом: новый раунд торговых переговоров США и Китая может пройти на следующей неделе

Высокопоставленные представители США и Китая на следующей неделе могут провести встречу, чтобы продолжить двусторонние переговоры по торговым вопросам. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти переговоры всерьез продолжатся на следующей неделе", - приводит Reuters его слова. Как отмечает агентство, позднее Кадлоу немного отошел от своих первоначальных слов и сказал, что переговоры начнутся "скоро".

По информации Reuters, Кадлоу также добавил, что во время переговорного процесса Вашингтон не будет отменять уже введенные пошлины на китайские товары.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки. В понедельник глава Белого дома уточнил, что двусторонние переговоры начались еще до этой встречи.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й, раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

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