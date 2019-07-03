Белый дом: новый раунд торговых переговоров США и Китая может пройти на следующей неделе

3 июля 2019 23:12 (UTC+04:00)

Высокопоставленные представители США и Китая на следующей неделе могут провести встречу, чтобы продолжить двусторонние переговоры по торговым вопросам. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти переговоры всерьез продолжатся на следующей неделе", - приводит Reuters его слова. Как отмечает агентство, позднее Кадлоу немного отошел от своих первоначальных слов и сказал, что переговоры начнутся "скоро".

По информации Reuters, Кадлоу также добавил, что во время переговорного процесса Вашингтон не будет отменять уже введенные пошлины на китайские товары.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки. В понедельник глава Белого дома уточнил, что двусторонние переговоры начались еще до этой встречи.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й, раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Европа 3 июля 22:07
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Другие страны 3 июля 17:43
Азербайджанский производитель яблочных чипсов расширит географию экспорта зарубежом
Бизнес 3 июля 17:07
Крупнейшие производители электроники частично перенесут свое производство из КНР
Другие страны 3 июля 15:30
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 3 июля 13:23
Узбекская компания будет поставлять черешню в Китай
Бизнес 3 июля 11:58
Лента новостей
В перестрелке с террористами РПК погиб турецкий военнослужащий
Турция 00:12
В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли четыре человека
Арабские страны 3 июля 23:44
В центре Баку созданы квартал гончарного дела, деревня ковроткачества, поселок медников (ФОТО)
Социум 3 июля 23:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась на выставке «Live Life» со студентами, проходящими летнюю практику (ФОТО)
Общество 3 июля 22:59
На острове Стромболи проснулся вулкан
В мире 3 июля 22:32
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Европа 3 июля 22:07
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками яслей номер 1 в Баку (ФОТО)
Общество 3 июля 21:50
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии (ФОТО)
Общество 3 июля 21:43
Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе для детей, организованной Фондом Гейдара Алиева
Политика 3 июля 21:40