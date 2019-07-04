ВВС США модернизируют систему спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы (ВВС) США модернизируют спутниковую связь в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на сумму $82 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте компании-подрядчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, компания, занимающаяся поставками компонентов для наземного сегмента системы спутниковой связи, разработает для него новое программное обеспечение. Она также представит ряд нововведений, позволяющих использовать в работе системы иностранные спутники, которые служили бы связующими элементами, а также расширит возможности двух присутствующих на орбите американских спутников связи.

"Northrop Grumman намерена обеспечить работу технологий важного наземного сегмента, которые поддерживают миссию Космического командования ВВС США", - говорится в сообщении компании-подрядчика. Отмечается, что, заключив контракт, Northrop Grumman намерена доказать, что "модернизация оборудования и программного обеспечения поможет соответствовать расширяющимся требованиям миссии" ВВС США.

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