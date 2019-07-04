ВВС США модернизируют систему спутниковой связи в Арктике

4 июля 2019 06:34 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы (ВВС) США модернизируют спутниковую связь в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на сумму $82 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте компании-подрядчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, компания, занимающаяся поставками компонентов для наземного сегмента системы спутниковой связи, разработает для него новое программное обеспечение. Она также представит ряд нововведений, позволяющих использовать в работе системы иностранные спутники, которые служили бы связующими элементами, а также расширит возможности двух присутствующих на орбите американских спутников связи.

"Northrop Grumman намерена обеспечить работу технологий важного наземного сегмента, которые поддерживают миссию Космического командования ВВС США", - говорится в сообщении компании-подрядчика. Отмечается, что, заключив контракт, Northrop Grumman намерена доказать, что "модернизация оборудования и программного обеспечения поможет соответствовать расширяющимся требованиям миссии" ВВС США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп посоветовал Ирану быть поосторожнее с угрозами об обогащении урана
США 02:50
Белый дом: новый раунд торговых переговоров США и Китая может пройти на следующей неделе
США 3 июля 23:12
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Другие страны 3 июля 17:43
Крупнейшие производители электроники частично перенесут свое производство из КНР
Другие страны 3 июля 15:30
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 3 июля 13:23
Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
Другие страны 3 июля 11:55
Лента новостей
В Мексике федеральная полиция объявила забастовку
Другие страны 06:16
В Турции два человека погибли в результате ДТП
Турция 05:54
Экс-главу британского Минфина могут выдвинуть кандидатом на пост главы МВФ
Бизнес 05:42
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сахалинской области РФ
Россия 05:22
Facebook и Instagram сообщили о решении проблем в работе сервисов
В мире 05:00
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
Россия 04:41
Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
Арабские страны 04:19
Оппозиция и власти Судана договорились об освобождении задержанных в ходе протестов
В мире 03:55
Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества
Другие страны 03:28