Претендент на пост президента США Уоррен выступила за вывод войск из Афганистана

США не могут решить проблемы Афганистана с помощью военной силы и должны вывести войска из этой центральноазиатской страны. Такое мнение высказала в четверг в ходе третьих теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Трансляцию теледебатов в Хьюстоне (штат Техас) ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши военные не могут решать те проблемы, которые стоят перед Афганистаном, и мы не должны требовать от наших военных решать эти проблемы, - подчеркнула она. - Мы должны взаимодействовать с нашими союзниками в Европе и во всем мире". Она особо подчеркнула, что "внешняя политика США должна быть прежде всего нацелена на то, чтобы обеспечивать безопасность американцев".

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Однако впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

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