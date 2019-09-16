Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

16 сентября 2019 04:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. О своем решении, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американской лидер сообщил в воскресенье в Twitter.

"С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков", - заявил он.

Трамп добавил, что США ждут от Эр-Рияда соображений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из этого. "Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше", - заявил он.

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии, власти этой страны рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру 16 сентября.

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