Циклон "Умберто" усилился и получил статус урагана

16 сентября 2019 07:40 (UTC+04:00)

Максимальные порывы ветра циклона "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в воскресенье на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, эпицентр стихии находится в Атлантическом океане примерно в 320 км к северо-востоку от побережья штата Флорида и в 270 км к северу от Багамских островов. Ураган движется на северо-восток по направлению к Бермудским островам со скоростью 1,7 м/с.

Порывы ветра от 33 м/с соответствуют первой категории по шкале Саффира - Симпсона.

1 сентября на Багамы обрушился ураган "Дориан". По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс. человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР
В мире 05:41
Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии
США 04:41
Трамп не исключил встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии
США 02:41
Главы дипведомств Великобритании и США обсудили нападения на предприятия Saudi Aramco
Другие страны 15 сентября 19:43
Советник Трампа заявила, что США при необходимости задействуют свои нефтяные резервы
США 15 сентября 18:25
Помощник госсекретаря США Рикер посетит Москву 17-18 сентября
Другие страны 15 сентября 17:34
Лента новостей
Автобус съехал в кювет в России, 11 человек госпитализированы
Россия 08:11
Азербайджан откроет очередной винный дом за рубежом — замминистра (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
Другие страны 07:16
Volkswagen согласился выплатить компенсацию по искам о дизельном скандале в Австралии
Другие страны 06:49
Глава Nissan Саикава ушел в отставку
В мире 06:15
Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР
В мире 05:41
Этап "Формулы-1" в Сингапуре может быть отменен из-за лесных пожаров
В мире 05:15
Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии
США 04:41
Boeing на предстоящей неделе объявит о мерах по повышению безопасности самолетов
Другие страны 04:17