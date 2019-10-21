Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии

21 октября 2019 05:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета пишет, что, если в этот раз Трамп согласится оставить пару сотен военных на востоке Сирии, это будет второй случай с начала года, когда он отменяет собственный приказ вывести практически все американские войска из Сирии.

По словам источника издания, президент США с прошлой недели раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев на северо-востоке Сирии для борьбы с терроризмом. Уточняется, что войска США, вероятно, будут находится вдоль границы с Ираком, за пределами зоны безопасности, о которой договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишет газета, помимо основной цели - не допустить восстановления ИГ в Сирии или соседнем Ираке - для США важно оказать курдам помощь в сохранении контроля над нефтяными месторождениями на востоке.

Три представителя администрации президента и министерства обороны подтвердили, что высокопоставленные американские политики и командующие обсуждают такой план. Трамп, по данным газеты, сейчас колеблется между двумя решениями: достичь конечной цели и вернуть американских военных из Сирии домой, "закончив бесконечную войну", или убедиться, что сдерживание и ослабление ИГ продолжается. Как отмечают чиновники, Трамп может заявить, что размещение небольшого контингента - разумный способ обеспечить безопасность в регионе и в США, не нарушая своего обещания.

В Белом доме, комментируя возможность оставить на востоке Сирии небольшое число военнослужащих, заявили, что это не смена политики, потому что основной целью вывода была защита людей.

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