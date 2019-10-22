НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией

Американское космическое агентство НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества США и России в космосе, заявил глава НАСА Джим Бранденстайн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией", - сказал Бранденстайн в ходе совместной пресс-конференции с главами ряда космических агентств на Международном конгрессе по астронавтике. За одним столом с главой НАСА сидел исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Нет сомнения, и мы осознаем, что у нас (с Россией) ясные и прозрачные земные споры. Но, когда идет речь о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остается крепким, и мы хотим его сохранить крепким. Мы хотели бы его расширить еще больше", - сказал Бранденстайн.

Вместе с тем, он подчеркнул, что поправка в бюджете США не позволяет НАСА сотрудничать по исследованию космоса с Китаем.

Бранденстайн не ответил на вопрос, что имел в виду вице-президент США Майкл Пенс, сказавший на открытии конференции, что США готовы работать в космосе лишь со "стремящимися к миру" нациями в понимании Вашингтона. Он не сказал также, является ли эта формулировка свидетельством нового поворота в космической политике США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.