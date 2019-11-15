Расследование в США против Google затронет бизнес Android

Ведущие антимонопольное расследование против Google генпрокуроры штатов США намерены помимо рекламной деятельности компании изучить и её бизнесы по поиску и операционной системе Android. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNBC.

В сентябре генеральные прокуроры 50-ти штатов объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.

"50 генпрокуроров, ведущих расследование против Google, готовятся расширить их антимонопольное расследование за пределы рекламной деятельности компании, оно более глубоко затронет бизнесы поисковой системы и Android", - сообщил телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

На недавнем собрании, где присутствовали некоторые генпрокуроры, Пэкстон выразил поддержку в отношении того, чтобы расширить расследование и изучить бизнесы компании по поиску и ОС Android. Другие штаты проведут собственные расследования по деятельности этих подразделений, сообщили источники. При этом остаётся неясным, какие именно штаты будут изучать деятельность компании в этих сферах.

Прокуроры, представляющие 48 штатов, Пуэрто-Рико и Вашингтон, направят компании соответствующие требования о предоставлении документов и возможности ознакомиться с ними, сообщили источники.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

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