Самолет с Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

18 ноября 2019 07:14 (UTC+04:00)

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден вернуться обратно из-за неисправности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 (местное время) после того, как один из сотрудников заметил неисправность.

По словам пилотов, отдалившись на несколько километров от терминала аэропорта, самолет начало трясти. Сотрудник аэропорта заметил дым и нашел металлический обломок взлетевшей машины.
Пассажиры, летевшие этим рейсом, смогли вылететь в Вашингтон другим самолетом и прибыли в столицу в 16.45 по местному времени.

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