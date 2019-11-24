Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап "Cybertruck"

24 ноября 2019 05:09 (UTC+04:00)

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап "Cybertruck". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, этом сообщил руководитель компании Илон Маск в субботу в Twitter.

Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck". По словам Маска, в 42% случаев клиенты желают приобрести автомобиль в комплектации с двумя моторами. Как отметил бизнесмен, версия пикапа с тремя моторами заинтересовала 41% покупателей, а с одним мотором - 17%.

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