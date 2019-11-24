Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап "Cybertruck"

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап "Cybertruck". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, этом сообщил руководитель компании Илон Маск в субботу в Twitter.

Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck". По словам Маска, в 42% случаев клиенты желают приобрести автомобиль в комплектации с двумя моторами. Как отметил бизнесмен, версия пикапа с тремя моторами заинтересовала 41% покупателей, а с одним мотором - 17%.

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