В Голливуде убили грабителя, вооруженного мачете

26 ноября 2019 05:41 (UTC+04:00)

Полицейские в Голливуде открыли в понедельник огонь по человеку, вооруженному мачете, и смертельно ранили его, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в Twitter представитель пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса лейтенант Крис Рамирес, подозреваемый "под угрозой мачете произвел ограбление магазина, затем попытался угнать машину, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться, после чего по нему был открыт огонь".

С огнестрельными ранениями мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался. Представитель полиции уточнил, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.

Инцидент произошел в центре Голливуда, на пересечении Сансет-бульвара и Хайленд-авеню.

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