Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

4 декабря 2019 01:27 (UTC+04:00)

Мартин Скорсезе, последний фильм которого только что вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Еще в 2017 году появилась информация о том, что Скорсезе собирается снять киноадаптацию книги Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в котором сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Затем стало известно, что сценарий напишет Эрик Рот ("Форрест Гамп"), а теперь кинооператор Родриго Прието сообщил, что съемки начнутся в марте 2020 года.

Скорее всего, именно поэтому Ди Каприо отказался от участия в фильме "Аллея кошмаров" Гильермо Дель Торо, съемки которого запланированы на то же время.

В книге Гранна идет речь о загадочных убийствах представителей племени осейджи в Оклахоме после обнаружения нефти на их земле.

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