США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов

5 декабря 2019 21:24 (UTC+04:00)

Госдепартамент США обвинил власти Ирана в убийстве не менее 1 тысячи человек с начала протестов, включая детей, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом иранские власти называют США организаторами беспорядков, а их целью – подрыв безопасности ИРИ.

"Мы видели сообщения об убийстве многих сотен человек в Тегеране и его окрестностях. По мере того как правда просачивается, кажется, что режим мог убить более тысячи иранских граждан с начала протестов", - сказал он.

По его словам, в числе убитых не менее дюжины детей. Он добавил, что тысячи человек были ранены и тысячи помещены в тюрьмы, где их подвергают неподобающему отношению и пыткам.

Госдеп утверждает, что большую часть задержанных направляют в две тюрьмы, которые, по словам Хука, в четверг госсекретарь США Майк Помпео признал отвечающими критериям для введения санкций за нарушение прав человека. Соответствующее уведомление направлено в конгресс, сказал Хук.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить всех политических протестующих из тюрем", - сказал дипломат.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение
Другие страны 17:10
Иран и Таджикистан договорились об оптимальном использовании научного потенциала
Общество 15:44
Иран предоставил скидки в размере $1,5 на экспортную продукцию ЕЭС
Бизнес 15:43
США завершили отвод войск с севера Сирии
США 10:57
Нефть дешевеет после скачка цен более чем на 3%
Энергетика 10:06
Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор
США 10:03
Лента новостей
Телеканал «Россия-24» показал репортаж о выставке «Bakutel». В репортаж вошло и интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 22:00
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер
Нагорно-карабахский конфликт 21:57
В Париже возобновились столкновения полиции и протестующих
Европа 21:51
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС с космодрома во Флориде
В мире 21:39
Азербайджанская промышленная корпорация подписала с «Узбекипаксаноат» меморандум о развитии шелководства (ФОТО)
Экономика 21:04
Самед Сеидов: Действия радикальной оппозиции не дадут желаемого результата
Политика 20:57
В Тертерском районе Азербайджана будет посажено 10 тыс. деревьев - ИВ района
Общество 20:50
Cона Алиева: Кампания очернения, антинациональная деятельность радикальной оппозиции никак не повлияют на результаты выборов
Политика 20:32
Производственная компания в Азербайджане разработает новые виды молочной продукции
Бизнес 20:07