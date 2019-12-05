США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов

Госдепартамент США обвинил власти Ирана в убийстве не менее 1 тысячи человек с начала протестов, включая детей, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом иранские власти называют США организаторами беспорядков, а их целью – подрыв безопасности ИРИ.

"Мы видели сообщения об убийстве многих сотен человек в Тегеране и его окрестностях. По мере того как правда просачивается, кажется, что режим мог убить более тысячи иранских граждан с начала протестов", - сказал он.

По его словам, в числе убитых не менее дюжины детей. Он добавил, что тысячи человек были ранены и тысячи помещены в тюрьмы, где их подвергают неподобающему отношению и пыткам.

Госдеп утверждает, что большую часть задержанных направляют в две тюрьмы, которые, по словам Хука, в четверг госсекретарь США Майк Помпео признал отвечающими критериям для введения санкций за нарушение прав человека. Соответствующее уведомление направлено в конгресс, сказал Хук.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить всех политических протестующих из тюрем", - сказал дипломат.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.

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