Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"

12 декабря 2019 02:38 (UTC+04:00)

Кит Харрингтон поделился своими мыслями по поводу того, что он стал единственным актером из "Игры престолов", который был номинирован на "Золотой глобус", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В других категориях восьмой последний сезон сериала не представлен.

Харрингтон первый раз претендует на "Золотой глобус": "Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что сам сериал выдвинут на премию, я был дома, учил слова, и тут мне позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это был прекрасно и неожиданно".

"Каждый раз, когда я прощаюсь с этим шоу, что-то напоминает мне о нем. Это – один из таких моментов. Я благодарен Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) за номинацию. Мы много работали над этим проектом", - добавил исполнитель роли Джона Сноу.

Помимо него на звание "лучшего актера драматического сериала" претендуют Брайан Кокс ("Наследники"), Рами Малек ("Мистер Робот"), Тобайас Мензис ("Корона") и Билли Портер ("Поза").
Церемония вручения премий "Золотой глобус" пройдет 5 января 2020 года.

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