Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"

Кит Харрингтон поделился своими мыслями по поводу того, что он стал единственным актером из "Игры престолов", который был номинирован на "Золотой глобус", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В других категориях восьмой последний сезон сериала не представлен.

Харрингтон первый раз претендует на "Золотой глобус": "Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что сам сериал выдвинут на премию, я был дома, учил слова, и тут мне позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это был прекрасно и неожиданно".

"Каждый раз, когда я прощаюсь с этим шоу, что-то напоминает мне о нем. Это – один из таких моментов. Я благодарен Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) за номинацию. Мы много работали над этим проектом", - добавил исполнитель роли Джона Сноу.

Помимо него на звание "лучшего актера драматического сериала" претендуют Брайан Кокс ("Наследники"), Рами Малек ("Мистер Робот"), Тобайас Мензис ("Корона") и Билли Портер ("Поза").

Церемония вручения премий "Золотой глобус" пройдет 5 января 2020 года.

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