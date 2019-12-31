Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую часть торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Там будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", - написал он во вторник в Twitter.

После этого, по словам Трампа, он "в более позднюю дату" отправится в Пекин, где начнутся переговоры по второй части договоренностей.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник сообщила, что вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Вашингтон в субботу, 4 января, чтобы подписать соглашение по первой фазе торговой сделки между двумя странами.

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