В американском штате Коннектикут у здания суда произошла стрельба

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в понедельник днем у здания суда в городе Бриджпорт (штат Коннектикут). Как сообщила газета New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда, стрельба велась из проезжавшей по улице машины по припаркованному автомобилю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизнь вне опасности. О задержании преступников пока ничего не известно.

"Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента со стрельбой, произошедшей у здания городского суда", - говорится в сообщении пресс-службы полиции штата, размещенном в понедельник в Twitter.

Как напомнила газета New York Post, ровно год назад в здании этого суда произошла драка с участием более двух десятков человек, в результате которой один сотрудник аппарата суда получил ранение, трое участников драки были задержаны.

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