В американском штате Коннектикут у здания суда произошла стрельба

28 января 2020 00:31 (UTC+04:00)

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в понедельник днем у здания суда в городе Бриджпорт (штат Коннектикут). Как сообщила газета New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда, стрельба велась из проезжавшей по улице машины по припаркованному автомобилю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизнь вне опасности. О задержании преступников пока ничего не известно.

"Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента со стрельбой, произошедшей у здания городского суда", - говорится в сообщении пресс-службы полиции штата, размещенном в понедельник в Twitter.

Как напомнила газета New York Post, ровно год назад в здании этого суда произошла драка с участием более двух десятков человек, в результате которой один сотрудник аппарата суда получил ранение, трое участников драки были задержаны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
США 00:00
В Афганистане разбился небольшой военный самолет США
Другие страны 27 января 22:24
Трамп заявил, что обнародует план ближневосточного урегулирования 28 января
США 27 января 21:33
США находятся в тесном контакте с Китаем по коронавирусу, заявил Трамп
США 27 января 19:51
Туркменистан и США обсудили сотрудничество в области безопасности
Бизнес 27 января 17:43
В ООН надеются, что Израиль примет участие в Конференции по ОМУ
Израиль 27 января 12:59
Лента новостей
На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом
Другие страны 01:25
Израильские силовики арестовали двух подозреваемых в сборе разведданных для ХАМАС
Израиль 01:06
Иран готовит полигон для запуска отечественного спутника
Иран 00:47
В работе Google произошел сбой
В мире 00:14
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
США 00:00
В Мексике наркоторговцы скрылись с грузом после перестрелки с военными
Другие страны 27 января 23:41
Зариф обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Афганистане
Иран 27 января 23:25
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 27 января 23:03
В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии
В мире 27 января 22:46