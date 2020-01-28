США допускают возможность возобновления КНДР ракетных испытаний

Власти Соединенных Штатов не исключают возможность проведения КНДР новых ракетных испытаний и будут расценивать подобные действия со стороны Пхеньяна как провокационные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Мы можем увидеть некоторые новые ракетные испытания или другую деятельность со стороны КНДР, но это все очень предположительно на данном этапе. Наш посыл заключается в том, что мы, безусловно, будем рассматривать подобные действия как провокационные. <...> Разумеется, мы должны быть готовы к тому, что КНДР может провести испытания подобного рода", - сказал он.

При этом Руд подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, возвращение Пхеньяна за стол переговоров стало бы конструктивным шагом.

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