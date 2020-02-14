В Пентагоне утверждают, что перехватили в Аравийском море иранские ракетные комплексы

Экипаж ракетного крейсера США "Норманди" перехватил на прошлой неделе в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетными комплексами иранского производства. С таким утверждением выступило в четверг Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооружения включали 150 противотанковых ракетных комплексов, являющихся иранскими копиями противотанковых ракетных комплексов "Корнет", три иранских ракеты класса "земля - воздух", тепловизионные оружейные прицелы, компоненты беспилотников и надводных судов", - говорится в сообщении пресс-службы СЕНТКОМ.

Как заявляют в командовании, данные вооружения идентичны задержанному 25 ноября в Оманском заливе эсминцем США грузу, который якобы предназначался для хуситов в Йемене.