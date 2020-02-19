Блумберг продаст свою медийную компанию в случае избрания президентом США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг продаст свою медийную компанию Bloomberg LP, основанную им около 40 лет назад, в случае избрания президентом США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на предвыборный штаб миллиардера.

Согласно полученной информации, Блумберг намерен в случае победы на выборах президента в ноябре передать свое предприятие в доверительное управление трастовому фонду с конечной целью продать бизнес. Газета, ссылаясь на мнение экспертов, оценивает сумму сделки в $60 млрд.

Позиция штаба

Представитель штаба миллиардера Тимоти О'Брайен исключил возможность продажи Bloomberg LP иностранному субъекту или компании, занимающейся прямыми инвестициями.

"Мы хотим на 180 градусов [диаметрально] отличаться от Дональда Трампа в вопросе конфликта финансовых [и служебных] интересов", - заявил агентству Associated Press О'Брайен. "Мы считаем отказ Трампа отмежевываться от своих финансовых интересов пятном на его президентстве", - добавил он.

Исторический прецедент

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволяет Блумбергу принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного с 14 по 17 февраля по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, бывший мэр Нью-Йорка по уровню популярности (14%) занимает третье место среди остальных претендентов в президенты США от Демократической партии и делит его с сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен (14%). По этому показателю Блумберг уступает лишь сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (27%) и бывшему вице-президенту Джозефу Байдену (15%).

О кандидате-миллиардере

Миллиардеру принадлежит 88% Bloomberg LP, выручка которой в прошлом году увеличилась на 5,7%, достигнув около $10,5 млрд. Эта медийная компания предоставляет новости и данные порядка 325 тыс. клиентов.

Политик вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $63 млрд. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.