В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил Эд Гонсалес - шериф округа Харрис, административным центром которого является Хьюстон.

"Самая предварительная информация: семь человек получили огнестрельные ранения, их сейчас перевозят в больницы", - написал он в своем Twitter. Шериф добавил, что никто серьезно не пострадал.

По его словам, на месте преступления был задержан мужчина.