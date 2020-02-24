В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек
Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил Эд Гонсалес - шериф округа Харрис, административным центром которого является Хьюстон.
"Самая предварительная информация: семь человек получили огнестрельные ранения, их сейчас перевозят в больницы", - написал он в своем Twitter. Шериф добавил, что никто серьезно не пострадал.
По его словам, на месте преступления был задержан мужчина.
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