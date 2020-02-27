США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления (ДСНВ), но буквально на днях американцы от этого официально отказались", - заявил Леонтьев, выступая в Совете Федерации на круглом столе по теме "Будущее ДСНВ".
Лента новостей
В Азербайджане обнародована дата проведения первого тура выпускных экзаменов для учеников 9-х классов
Азербайджан находится на пересечении двух коридоров, идущих к главному рынку ЕС — российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ
Соглашение о Сотрудничестве между Инновационным Агентством, EKVITA, ООО “AGRIBIOEKOTEX”, ООО “TRENDTECH” и ООО “FRUCTUS” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев утвердил «Национальный план действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы»
Проект TANAP – TAP позволяет Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта своего газа - российский эксперт
Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана