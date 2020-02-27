США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

"Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления (ДСНВ), но буквально на днях американцы от этого официально отказались", - заявил Леонтьев, выступая в Совете Федерации на круглом столе по теме "Будущее ДСНВ".