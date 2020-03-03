В штате Вашингтон число умерших из-за заражения коронавирусом возросло до пяти

Число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в округе Кинг (штат Вашингтон) возросло до пяти. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте управления общественного здравоохранения этого округа.

Управление информировало о том, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в Кинге возросло до 14. Сегодняшние данные включают сведения о трех умерших. "Это доводит общее количество летальных исходов из-за COVID-19 в округе Кинг до пяти", - говорится в заявлении.

Речь идет о двух мужчинах и трех женщинах возрастной категории от 50 до 80 лет. Четверо из них умерли 1 марта.