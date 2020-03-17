Богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

После сильного падения мировых фондовых рынков в понедельник состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Forbes.

"На фоне того, что индекс S&P 500 упал на 12%, а Dow Jones снизился на 13%, что явилось самым большим падением с 1987 года, совокупное состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов", - отмечает Forbes.

По данным счетчика Forbes Real-Time, среди наиболее пострадавших - основатель Facebook Марк Цукерберг, который потерял 8,8 миллиарда долларов, экс-глава Microsoft Стив Балмер, чье состояние сократилось на 6,9 миллиарда долларов, а также основатель Oracle Ларри Эллисон, потерявший 6 миллиардов долларов.

Всего за последний месяц состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки, подсчитал журнал. Больше всех потерял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. С 13 февраля его состояние уменьшилось на 29,6 миллиарда долларов, до 79,9 миллиарда.

На прошлой неделе в четверг, когда американские и европейские биржи также пережили серьезное падение, по данным Forbes, миллиардеры потеряли более 78 миллиардов долларов.