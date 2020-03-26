В США более 800 человек умерли от коронавируса

США 26 марта 2020 05:15 (UTC+04:00)
В США более 800 человек умерли от коронавируса

В США 849 человек умерли от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру", свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке, там умерли 192 человека. Всего в стране заразились более 60 тысяч человек.

Ранее ведущий эпидемиолог, Айра Лонджини (Ira Longini) предсказала США пик смертей от коронавируса через три недели. По прогнозу Лонджини, подобный всплеск смертности, скорее всего, приведет к временной перегрузке системы здравоохранения. Однако она полагает, что после власти смогут начать постепенно снимать ограничения на передвижение граждан, так как «максимальный урон уже будет нанесен».

24 марта Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что США могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено более 454 тысяч инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек умерли, 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям
Loading Bars
Лента новостей
Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 475 Другие страны 06:01
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США Другие страны 05:37
В США более 800 человек умерли от коронавируса США 05:15
За сутки в Китае шесть человек умерли от коронавируса Другие страны 04:51
Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца США 04:33
США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест США 04:11
Конор Макгрегор купит защитные средства для медиков на 1 млн евро Европа 03:48
В Израиле заявили о готовности полной блокады страны Израиль 03:29
На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих Турция 03:01
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом достигло 465 Европа 02:39
Во Франции за сутки умер 231 человек от заболеваний, вызванных коронавирусом Европа 02:17
Цена нефти Brent превысила $30 за баррель Энергетика 02:01
Страны G7 окажут финансовую помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом В мире 01:55
Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс. В мире 01:39
В Стокгольме за сутки удвоилось число жертв коронавируса Европа 01:25
Еще 15 человек скончались от коронавируса в Турции Турция 01:06
Российский истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем Россия 00:51
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900 Европа 00:28
В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека Европа 25 марта 23:41
В Гарадаге прошло оперативное заседание - чиновники, допустившие недочеты, были наказаны Общество 25 марта 22:59
Более 3 тыс. автомобилей, нарушивших карантинный режим, были возвращены назад Общество 25 марта 22:37
В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин Экономика 25 марта 22:15
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось Грузия 25 марта 22:05
В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок Экономика 25 марта 21:26
Фонд Гейдара Алиева запустил социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (ФОТО) Общество 25 марта 21:14
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом Россия 25 марта 20:55
Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней Общество 25 марта 20:53
У вице-премьера Испании выявили коронавирус Европа 25 марта 20:34
Утверждена "Примерная форма "Договора об оказании медицинских услуг"" Общество 25 марта 20:03
Определена срочная надбавка к зарплате врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом Экономика 25 марта 20:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бангладеш Политика 25 марта 19:56
Изменилось время пленарных заседаний Милли Меджлиса Политика 25 марта 19:52
Культура, которая нас объединяет – новый телепроект в Азербайджане Культура 25 марта 19:17
VIP Aviation выделяет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 25 марта 19:14
На сегодняшний день в Азербайджан из разных стран были возвращены около 10 тысяч граждан Общество 25 марта 19:09
Азербайджанский сегмент социальных сетей на волне позитива (ВИДЕО) Культура 25 марта 18:58
В Азербайджане продлены нерабочие дни Политика 25 марта 18:42
«Ипек Йолу Сыгорта» поддержала инициативу Президента Азербайджана Экономика 25 марта 18:39
AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе Экономика 25 марта 18:34
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб Политика 25 марта 18:13
Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 25 марта 18:10
Волонтеры партии "Ени Азербайджан" помогли более 2500 одиноким людям за пять дней (ФОТО) Общество 25 марта 17:55
Azercell поддержал самоотверженных медработников Общество 25 марта 17:31
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти Политика 25 марта 17:27
Ректор БВШН Эльмар Гасымов пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 25 марта 17:26
Агентство по развитию МСБ продолжает оказывать населению дистанционные услуги Экономика 25 марта 17:19
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО) Общество 25 марта 17:05
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности Политика 25 марта 16:26
Члены армянской общины Нагорного Карабаха обратились к Туралу Гянджалиеву Нагорно-карабахский конфликт 25 марта 16:10
Скачай и читай! Фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра" Культура 25 марта 15:59
Погранконтроль на госгранице Азербайджана осуществляется в усиленном режиме - Эльчин Гулиев (ФОТО) Общество 25 марта 15:59
Известный турецкий блогер поблагодарила Азербайджан за сына (ВИДЕО) Общество 25 марта 15:39
В Казахстане зафиксированы первые случаи выздоровления от коронавируса Казахстан 25 марта 15:38
Объявление об отключении электроэнергии за долги не соответствует действительности - ОАО Azərişıq Общество 25 марта 15:37
АБР готов перераспределить средства для поддержки Казахстана в борьбе с коронавирусом Казахстан 25 марта 15:35
Знаменитости читают азербайджанские сказки – новый проект в соцсетях (ВИДЕО, ФОТО) Культура 25 марта 15:35
Бакинский автовокзал: До сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров Общество 25 марта 15:26
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития Политика 25 марта 15:22
Азербайджанская национальная библиотека работает в режиме онлайн Культура 25 марта 15:03
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение цифрового оборудования Тендеры 25 марта 14:35
В Туркменистане разработана новая технология получения модифицированной серы Энергетика 25 марта 14:34
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО) Стиль 25 марта 14:27
В Азербайджане одиноким лицам старше 65 лет стали оказываться соцуслуги на дому Общество 25 марта 14:09
Завтра в Баку без осадков и ожидается потепление Общество 25 марта 14:01
На некоторых улицах Хатаинского района Баку проводится замена газопровода (ФОТО) Общество 25 марта 14:00
Microsoft Azerbaijan предлагает передовые решения для удаленной работы организаций Общество 25 марта 13:57
В Азербайджане адвокаты в возрасте 60 и старше лет освобождены от членских взносов Общество 25 марта 13:35
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО) Экономика 25 марта 13:30
Азербайджан формирует стратегию борьбы с серьезными заболеваниями на будущее – Эльшад Мирбашир оглу Политика 25 марта 13:26
В Узбекистане будет построен торгово-логистический терминал Строительство 25 марта 13:19
Узбекистан увеличивает производство бензина Энергетика 25 марта 13:18
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию Финансы 25 марта 13:16
Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось Бизнес 25 марта 13:16
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям Финансы 25 марта 13:12
За кулисами сериала "Русский пленник" с участием азербайджанских актеров и каскадеров (ВИДЕО, ФОТО) Культура 25 марта 13:09
В Туркменистане на биржевых торгах лидировала продукция нефте- и газопереработки Энергетика 25 марта 13:08
Азербайджан продлил закрытие границы с Ираном – Оперативный штаб Политика 25 марта 13:08
"Узбекнефтегаз" запустила новую нефтяную скважину в Узбекистане Энергетика 25 марта 13:07
Узбекистан увеличивает экспорт золота Финансы 25 марта 13:07
Будет увеличено производство ручных ковров в Туркменистане Финансы 25 марта 13:05
Партия сельхозтехники с телематической системой управления поступила в Туркменистан Финансы 25 марта 12:57
"Узбекнефтегаз" ввел в эксплуатацию еще одну новую скважину в Бухаре Энергетика 25 марта 12:51
AZAL: Из Москвы и Лондона на родину доставлен 151 гражданин Азербайджана (ФОТО) Общество 25 марта 12:47
Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу" (ФОТО) Общество 25 марта 12:41
Свыше 30 граждан Турции за рубежом скончались от коронавируса – МИД Турция 25 марта 12:35
Заказать блюда KFC в Баку можно навынос или с помощью доставки Hungry.az Общество 25 марта 12:35
Обнародовано количество зарегистрированных китайских компаний в Турции за январь-февраль 2020 года Турция 25 марта 12:34
В России большой спрос на турецкие ювелирные изделия Турция 25 марта 12:27
Работы в приемном терминале TAP в Италии близятся к завершению - управляющий директор Энергетика 25 марта 12:16
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) Интересное 25 марта 12:16
Перевалка грузов из Нидерландов через порты Турции превысила 1,3 млн. тонн Турция 25 марта 12:14
Объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции превысил 300 тысяч тонн Турция 25 марта 12:08
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме Общество 25 марта 12:02
Один из аналитических центров о преимуществах дистанционной работы Общество 25 марта 11:55
Казахстан пятикратно увеличил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 25 марта 11:46
В Армении уже 265 зараженных коронавирусом Армения 25 марта 11:44
В Турции построят очередной логистический центр Турция 25 марта 11:39
Вюсал Гасымлы: Введеный в Азербайджане карантин сдержит распространение инфекции Общество 25 марта 11:37
В январе-феврале Турцию посетили свыше 130 тысяч туристов из Грузии Турция 25 марта 11:36
Грузия подтвердила новые случаи заражения коронавирусом Грузия 25 марта 11:33
Все новости