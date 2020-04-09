США рассчитывают на сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность в том, что страны - участницы ОПЕК+ смогут договориться о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. С таким заявлением он выступил в четверг в интервью телекомпании CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что им удастся достичь соглашения между саудовцами и русскими в попытке стабилизировать рынки", - указал глава американского Минэнерго. "Думаю, они легко могут договориться о 10 млн или даже больше", - подчеркнул он. При этом Бруйетт отметил, что добычу нефти получилось бы сократить еще сильнее, если к соглашению будут привлечены "другие страны, добывающие нефть, например Канада, Бразилия и другие". "Это очень легко сделать", - заключил он.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.