Трамп: шведская модель борьбы с пандемией привела бы в США к 2 млн смертей

Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Соединенных Штатах достигло бы 2 млн человек, если бы власти страны выбрали модель борьбы с пандемией по примеру Швеции, которая стремится максимально уберечь свою экономику от последствий жестких мер. Такую оценку дал в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Швеция отличается от нас", - сказал он. "Они пошли по другому пути. Начнем с того, что они очень дисциплинированная страна", - отметил президент. "Мы могли бы пойти по этому пути, и если бы мы так сделали, то, я думаю, у нас было бы 2 млн умерших", - заявил Трамп. По его словам, в Великобритании изначально также пытались пойти по такому пути, однако это лишь усугубило ситуацию, и страна потеряла много времени.

Благодаря же нынешним мерам американских властей число смертей от коронавируса в США, по мнению Трампа, может в итоге составить от 55 тыс. до 75 тыс.

Швеция избрала собственный способ борьбы с коронавирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычного образа жизни. Несмотря на масштаб и тяжелые последствия пандемии, жизнь в Швеции, в отличие от многих других стран, продолжается почти как обычно. С начала распространения коронавируса власти страны избрали тактику коллективного иммунитета (эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет), руководствуясь, с одной стороны, рекомендациями врачей-вирусологов, а с другой - желанием максимально уберечь экономику от последствий жестких мер, таких как закрытие предприятий на карантин и временные увольнения сотрудников. Жителей призывают к самоизоляции, взывая к их чувству ответственности за себя и других, однако никакой карантин в Швеции не введен.