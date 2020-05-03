Конгресс США отказался от предложенных администрацией быстрых тестов на коронавирус

США 3 мая 2020 01:57 (UTC+04:00)
Конгресс США отказался от предложенных администрацией быстрых тестов на коронавирус

Конгресс США отказался от предложения вашингтонской администрации предоставить законодателям быстрые тесты на выявление коронавируса нового типа. Это следует из распространенного в субботу совместного заявления спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конгресс благодарен администрации за щедрое предложение задействовать возможности для быстрого тестирования на [наличие] COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) на Капитолийском холме, но мы со всем уважением отклоняем это предложение в данный момент. Возможности нашей страны в области проведения тестов продолжают расти, и Конгресс хочет по-прежнему направлять ресурсы объектам, которые находятся на передовой [борьбы с пандемией], где они максимально быстро смогут принести наибольшую пользу", - говорится в заявлении.

Законодатели подчеркнули, что "Конгресс будет использовать текущие стандарты тестирования, которые были введены аппаратом лечащего врача Конгресса, пока эти более быстрые технологии не станут более широко доступными".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне есть "огромные возможности" для диагностики коронавируса у законодателей.

Как в свою очередь сообщает газета The Hill, лечащий врач Конгресса Брайан Монахан ранее информировал представителей республиканцев о нехватке у него ресурсов для обеспечения проверки всех сенаторов на наличие у них коронавируса, а также отсутствии у него быстрых тестов, которые используются в Белом доме.

В четверг Пелоси заявляла, что члены Палаты представителей, приостановившие работу из-за пандемии нового коронавируса, могут вернуться на рабочие места через две недели. Она пояснила, что уже на следующей неделе некоторые комитеты Палаты представителей могут начать собираться. Такое решение принимают председатели комитетов. Верхняя палата законодательного органа должна возобновить свою работу 4 мая.

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