Власти Нью-Йорка разрешили религиозные церемонии с участием до 10 человек

Религиозные церемонии с числом участников не более 10 будут разрешены в штате Нью-Йорк начиная с четверга. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции в Олбани (штат Нью-Йорк), трансляцию которой вел нью-йоркский телеканал NY1.

"Религиозные мероприятия с числом участников не более 10 должны проводиться при строгом соблюдении правил, введенных для предотвращения распространения коронавируса", - подчеркнул он.

По словам губернатора, он обсудит возможности дальнейшего ослабления ограничений с членами Межконфессионального консультативного совета, в состав которого входят представители всех религий. "Наша цель состоит в том, чтобы создать условия для проведения религиозных церемоний в условиях безопасности", - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что в среду были подведены первые результаты объявленного 5 мая властями штата конкурса на лучший рекламный ролик с объяснением того, почему жителям штата Нью-Йорк в период пандемии следует обязательно носить маски. "На конкурс поступили около 600 работ, - отметил он. - Отобраны пять наиболее удачных, до 25 мая все желающие смогут проголосовать за понравившийся видеоролик на портале услуг, предоставляемых штатом, а на следующий день будет назван победитель конкурса". Видеоролик, признанный по итогам голосования самым удачным, будет использован в системе публичных оповещений штата Нью-Йорк.

Затронув вопрос о ситуации с распространением коронавируса в штате, Эндрю Куомо отметил, что за минувшие сутки число умерших от коронавируса выросло со 105 до 112, причем 82 человека умерли в больницах и 30 - в домах престарелых. "Это болезненно высокий показатель", - подчеркнул он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,53 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 92 тыс. человек, в том числе более 28,5 тыс. в штате Нью-Йорк. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли.