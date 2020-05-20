В США начали отслеживать контакты лиц с коронавирусом при помощи технологии Apple и Google

По меньшей мере три американских штата начали использовать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду телекомпания CNBC.

По ее информации, власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины одобрили применение на территории этих штатов мобильных приложений, использующих технологию, созданную совместно Apple и Google. В начале апреля компании заявили о том, что объединяют силы с целью помочь медицинским работникам отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Они разработали технологию, которая позволяет делать это с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Ранее отмечалось, что компании в данном случае не будут заниматься разработкой приложений, а лишь предоставят саму технологию и инструменты для ее корректной работы. В указанных штатах соответствующие программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Как уточняет телекомпания, к настоящему моменту запрос на получение технологии поступил от властей 22 стран и ряда американских штатов.

Обе корпорации в предстоящие месяцы намерены превратить свои наработки в сложный многофункциональный инструмент, предназначенный для помощи врачам в отслеживании контактов больных. Для претворения этого этапа проекта в жизнь потребуется существенно большее число участников.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,53 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 92,3 тыс. человек.