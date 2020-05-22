Советник Трампа ожидает поворот к лучшему в области безработицы в США в июне

Рост безработицы в США может начать поворот вспять в июне. Об этом заявил в пятницу в эфире телекомпании CNN председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что этот показатель в июне будет немного выше (чем сейчас - прим. ТАСС)", - отметил он. "Я бы ожидал того, что поворотный момент настанет в июне", - добавил Хассет.

"За май данные будут очень плохими, но затем, как я полагаю, в июне они начнут изменяться в верном направлении ввиду количества предприятий, возобновивших свою работу", - добавил председатель Совета экономических консультантов при президенте США. Он прогнозирует безработицу в стране в мае на уровне 18-22%.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отвечая в четверг на вопрос газеты The Washington Post, допустил возможность того, что двузначный показатель безработицы в США может сохраниться до президентских выборов в начале ноября. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, в третьем квартале ВВП страны увеличится на 21,5%. Управление ожидает, что уровень безработицы в третьем квартале составит 15,8%.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.