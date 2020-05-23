В Белом доме подтвердили, что Трамп будет присутствовать при запуске Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать в среду при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу Белый дом.

"Трамп лично посетит запуск корабля [компании] SpaceX, который пройдет во Флориде 27 мая", - подтвердили в Белом доме. В пятницу об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на свои источники. Отвечая 21 мая на вопросы журналистов, американский лидер высказал желание посетить запуск корабля. Обращаясь к ним, он пошутил: "Хотел бы посадить вас на ракету и избавиться от вас на некоторое время".

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США, а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

В субботу Трамп отправился играть в гольф в свой клуб в Вирджинии впервые с 8 марта. Комментаторы связывают это со смягчением мер, введенных в связи с пандемией нового коронавируса.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.