В Госдепе заявили, что исключения из санкций США не коснутся новых блоков АЭС "Бушер"

Исключения из антииранских санкций США не распространяются на новые энергоблоки АЭС "Бушер". Об этом заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в ходе телефонного брифинга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента, передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы продолжаем сохранять готовность поддерживать обеспечение безопасности и другие работы в контексте первого блока реактора в Бушере, как и доставку топлива, его возврат, - сказал Форд. - Но, как мы заявляли ранее, исключения из санкций не распространяются на дополнительные блоки, которые могут быть сооружены".

По словам дипломата, США выступают за продолжение работы реактора в Бушере, но не считают, что Иран должен получить новые блоки.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома.

Отмененные исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана.

Администрация США предоставляет международным компаниям 60 дней на прекращение деятельности, затрагивающей эти объекты. Вместе с тем, отметил Помпео, США продлевают еще на 90 дней исключение из-под рестрикций, касающееся международной помощи, оказываемой атомной электростанции "Бушер", с целью "помочь обеспечить безопасность операций на станции". "Мы будем продолжать внимательно следить за ядерной программой Ирана и можем внести изменения в это исключение в любой момент", - сказал он.